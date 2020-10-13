منتدى المسرح يحتفي بالمخرج كاظم نصار

2020/10/13 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - فاطمة رحمة

تحتفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار يوم الخميس المقبل بالمخرج كاظم نصار ضمن فعاليات منتدى المسرح.

وقال نصار إلى وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سبب الاحتفاء به يأتي تكريماً لدوره في المسرح العراقي ،وتقديمه العديد من الأعمال المسرحية التي كان لها صدى واسع".

وأضاف أن "أعماله المسرحية استندت على تقديم إشارات وخلاصات، إشارات في متن التجربة المسرحية وتأثرها في المعطى الاجتماعي والسياسي وتحولاته".

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