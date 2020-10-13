رئاسة الجمهورية تنفي تدخل الفوج الرئاسي بحادثة الاعتداء على امرأة في الجادرية

2020/10/13 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ديوان رئاسة الجمهورية، تدخل الفوج الرئاسي بحادثة الاعتداء على امرأة في منطقة الجادرية ببغداد.

وذكر ديوان رئاسة الجمهورية في بيان رفضه الشائعات المغرضة التي تحدثت عن تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الاعتداء على امرأة في الجادرية.



مبينا ان الرأي العام الوطني بمستوى الوعي والدراية الكافية بما تقوم به الجيوش الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي من بث أخبار مزيفة تهدف الى إثارة نعرات وتمس السلم الأهلي والاجتماعي.

ودعا ديوان رئاسة الجمهورية، الجهات المسؤولة الى اتخاذ ما يلزم ضد من يروج خطاب الكراهية والتحريض وتهديد السلم والأمن المجتمعي.

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