2020/10/13 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة

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