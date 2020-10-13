الكاظمي: ورقة الإصلاح هي مشروع لحل إدارة الاقتصاد المزمنة

2020/10/13 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

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أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفاعل القوى السياسية مع الورقة البيضاء التي طرحت كحل للأزمة المالية.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، إن ورقة الإصلاح البيضاء التي تم تقديمها للقوى السياسية، هي مشروع حلٍ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل، مضيفا أن تفاعل وطروحات القوى السياسية بشأن الورقة ينم عن مسؤولية تجاه الشعب العراقي.

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