العراق: الحضانة للأمهات وسط معارضة الآباء

2020/10/13 | 13:20 - المصدر: فرانس 24

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تقرير إبراهيم صالح مراسل فرانس24 في العراق، يشهد المجتمع العراقي جدلا على خلفية حضانة الأطفال، فالمادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية ترجح كفة الحضانة للأمهات على حساب الآباء وهو ما تسبب بمشاكل اجتماعية.



تقرير مراسل فرانس 24 إبراهيم صالح.

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