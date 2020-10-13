خبير الامراض المعدية: حملة ترامب الانتخابية تستغل اسمي دون موافقتي

2020/10/13 | 13:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …اتهم اكبر خبير للامراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور انتوني فوسي حملة الرئيس الامريكي دونالد ترامب باستغلال اسمه في الدعاية وبث مقاطع فيديوية مفبركة عنه دون اذنه .وذكرت صحيفة الديلي بيست الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان حملة ترامب الانتخابية اصدرت مقطع فيديو يشير الى تصريحات فوسي أكبر خبراء الأمراض المعدية في البلاد ، قدمها لدعم فرقة العمل المعنية بفايروس كورونا، لكن حملة ترامب أعادت قطع هذه التصريحات لجعلها تبدو وكأن فوسي كان يمتدح الرئيس دونالد ترامب ويؤيده بشكل فعال وهو لم يفعل ذلك”.وقال فوسي ” من خلال القيام بذلك رغماً عني ، فإنهم في الواقع يضايقونني و نظرًا لأن إعلانات الحملة تدور حول الحصول على الأصوات ، فقد يكون لمضايقتهم لي تأثير عكسي يتمثل في إبعاد بعض الناخبين”.واضاف فوسي أن ” من المؤسف والمخيب للامال حقا انهم فعلوا ذلك لان من الواضح انني لست شخصا سياسيا ولاتهمني هذه القضايا “.وتابع أن ” حملة ترامب قد تضع إعلانًا ثانيًا يسلط الضوء عليه ، إذا فعلوا ذلك فسيكون “شائنًا” وقد يأتي بنتائج عكسية”.وردا على سؤال فيما اذا كان يعتزم الاستقاله اوضح فوسي ” انه لايفكر بذلك ، حتى في اسوأ احلامي لم افكر في الاستقالة “.وشدد بالقول ” خلال ما يقرب من خمسة عقود من الخدمة العامة ، لم أؤيد علنًا أي مرشح سياسي، والتعليقات المنسوبة إلي دون إذني في إعلان حملة الحزب الجمهوري مأخوذة من سياق بيان واسع أدليت به قبل شهور حول جهود مسؤولي الصحة العامة الفيدراليين، ومن من الواضح أنني لست شخصًا سياسيًا ولم أقم مطلقًا ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، بتأييد اي مرشح “.



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