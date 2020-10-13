النقل: 7500 طائرة في أجوائنا خلال أيلول الماضي

2020/10/13 | 13:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد كشفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، عن أن عدد الطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال شهر أيلول الماضي.وقال المدير العام للشركة علي محسن هاشم، إن "معدل الطائرات العابرة للأجواء العراقية (6/263 طائرة خلال أيلول، بينما بلغ معدل الطائرات القادمة والمغادرة (1،315) طائرة"وأضاف، أن "الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات آمنة والالتزام بإجراءات السلامة الجوية، مما يجعل الأجواء العراقية مكتظة بالطائرات

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