2020/10/13 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال محتال ينتحل صفة ضابط في بغداد يوهم ضحاياه بتعيينات 'مزيفة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال محتال ينتحل صفة ضابط في بغداد يوهم ضحاياه بتعيينات 'مزيفة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).