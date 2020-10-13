العراق يصدر تسعيرة نفطه بعلاوة سعرية خلال تشرين الاول

2020/10/13 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداصدر العراق، تسعيرة لنفطه خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بعلاوة سعرية تبلغ 30 سنتا عن متوسط نفطي دبي وسلطنة عمان.

ويبيع نسبة اكثر من 60٪ من نفطه إلى السوق الاسيوية وتحديدا إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية، وبدأ يستعيد صدارته بعد قيام السعودية بازاحة العراق من الصدارة خلال الأشهر الماضية.





ووفقا لتسعيرة نفط العراق خلال شهر تشرين الثاني، فجاءت كالتالي:

النفط المصدر إلى دول اسيا:

البصرة خفيف: متوسط سعري برميل عمان ودبي + 30 سنتا

البصرة ثقيل: متوسط سعري برميل عمان ودبي ـ 1.05 دولارا

ولم يصدر العراق نفط كركوك إلى اسيا.





اما النفط المصدر إلى أمريكا:

البصرة خفيف: مجموعة خام ASCI + 50 سنتا

البصرة ثقيل: مجموعة خام ASCI – 65 سنتا

نفط كركوك: مجموعة خام ASCI + 1.45 دولارا

اما النفط المصدر إلى اوربا

البصرة خفيف: خام برنت ـ 95 سنتا

البصرة ثقيل: خام برنت ـ 2.80 دولارا

كركوك: خام برنت – 0.05 سنتا

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