الاقتصاد نيوز تنشر الورقة البيضاء

2020/10/13 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد: تنشر "الاقتصاد نيوز"، ورقة الاصلاح الاقتصادي التي تسمى "الورقة البيضاء" واطلقتها وزارة المالية.

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