درجال: نسب انجاز ملعب صلاح الدين بلغت 42%

2020/10/13 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان نسب انجاز ملعب صلاح الدين بلغت 42%.وقال درجال عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، “نتابع شخصيا تفاصيل العمل وتطوراته ومستجداته في مشروع ملعب صلاح الدين 30 الف متفرج”.واوضح ان “نسب الانجاز وصلت الى 42٪؜، حيث شهدت الاعمال في مشروع ملعب، وتيرة متصاعدة من خلال تنفيذ تفاصيل متعددة من قبل شركة بنكادا الايطالية لحساب وزارة الشباب والرياضة”.يذكر ان الفترة المقبلة، ستشهد افتتاح عدد من الملاعب في العاصمة بغداد والمحافظات.



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