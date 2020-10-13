أوهم ضحاياه بتعيينات في جهاز الأمن الوطني.. اعتقال محتال ينتحل صفة ضابط في بغداد

2020/10/13 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال مطلوبين

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على محتال ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في بغداد، حيث كان يوهم ضحاياه بتعيينات وأوامر إدارية مزيفة مقابل مبالغ مالية.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، 13 تشرين الأول 2020، إنه "بناء على معلومات استخبارية تمكنت قوة من فوج المهمات الخاصة لعمليات جهاز الأمن الوطني في بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد يمتهن النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تعيينهم مقابل مبالغ مالية عبر تزييف كتب واوامر ادارية خاصة بالمباشرة على ملاك جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية علاوة على تزييف عقود تجهيز المواد الغذائية وكتب بيان مطلوبية ورفع الحجوزات اضافة الى اوامر نقل الضباط والترقيات بتوقيعات واختام طبق الأصل".

واضاف البيان أنه " ضبط بحوزته صك مزور بقيمة خمسمائة مليون دينار، كما عثر بداخل عجلته على مبلغ ثلاثة وعشرين مليون دينار ومجموعة من مستمسكات المواطنين".

وأشار إلى أنه تم تدوين اقواله أصوليا وتمت احالته مع المضبوطات والادلة الثبوتية الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ودعا جهاز الأمن الوطني المواطنين المتضررين للاتصال بالخط الساخن المجاني (131) لتسجيل الشكاوى بهدف رفع دعاوى قضائية ضد كل من يمتهن ذلك.

ر.إ

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