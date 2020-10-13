لجنة نيابية تكشف عن مجموعة حلول لمواجهة الأزمة المالية الراهنة

2020/10/13 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

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لجنة الاقتصاد النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، على ضرورة محاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة، فيما كشفت عن مجموعة حلول لمواجهة الأزمة المالية الراهنة.





وقال عضو اللجنة النائب يحيى العيثاوي، في تصريح للوكالة الرسمية اليوم، 13 تشرين الأول 2020، إن "لجنته قدمت مجموعة حلول للأزمة الراهنة، منها تفعيل الضرائب على الاستيراد وكذلك على بيع العملة الصعبة في البنك المركزي، بالإضافة إلى استحصال جبايات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، فضلا عن تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وتشجيع الاستثمار من خلال منح فرص جديدة للمستثمرين، سواء من قبل الهيئة الوطنية أو الهيئات في المحافظات، من أجل تعظيم موارد الدولة المالية، وعدم الاعتماد على النفط".

وأضاف العيثاوي أن "الحكومة تطالب البرلمان بإقرار قانون الاقتراض لسد رواتب الأشهر المقبلة، بسبب اعتماد الدولة على المورد الأحادي، وهو النفط"، مبينا أن "تدني أسعار النفط أظهر عيوب الاقتصاد العراقي ،واعتماده الكلي على النفط".

وأوضح أن "القطاع الاستثماري يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد، إلا أن عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال، حال دون تنشيط هذا القطاع في العراق".

وشدد العيثاوي، على "ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة"، لافتا إلى أن "الفاسدين أصبحت لديهم أموال وسلاح وأمور أخرى جعلهتم بعيدين عن المحاسبة".

ر.إ

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