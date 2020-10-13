ارتفاع نسبة البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.5 في المئة بسبب كورونا

2020/10/13 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى 4.5 في المئة بسبب إلغاء الوظئف وتسريح العاملين نتيجة كورونا.

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