2020/10/13 | 13:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتفاصيل.. وصول ورقة الكاظمي البيضاء إلى مجلس النواب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/13 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. وصول ورقة الكاظمي البيضاء إلى مجلس النواب العراقي ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. وصول ورقة الكاظمي البيضاء إلى مجلس النواب العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).