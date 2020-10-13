كيف يؤثر نقص الزنك على مرض كورونا؟

2020/10/13 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يؤكد العلماء أن الزنك ضروري للعمل الطبيعي لجهاز المناعة.نشر باحثون وعلماء إسبان مادة عن دراسة السبل الممكنة لتقوية جسم الإنسان ضد الإصابة بفيروس كورونا.



وفقًا للنتائج المنشورة على مورد medRxiv ، يمكن أن يؤدي نقص الزنك في الجسم إلى تفاقم تأثيرات العدوى بشكل كبير – وصولاً إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى التي يمكن أن تكون قاتلة.وأكد العلماء أن الزنك مهم للغاية لعمل الجهاز المناعي الطبيعي – فهو يسمح للجسم بالتكيف بسرعة مع التأثيرات الخارجية ويساعد في الحماية من العديد من الفيروسات.



يُشار إلى أن نقص الزنك غالبًا ما يُلاحظ عند كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بـCOVID-19.شملت الدراسة 249 مريضًا بتشخيص مؤكد لـ COVID-19.



ويلاحظ أن المرضى الذين لديهم نسبة عالية من الزنك نجوا من عواقب المرض بسهولة أكبر وتعافوا بشكل أسرع.



بناءً على نتائج الأبحاث، ينصح العلماء الإسبان الأطباء بتضمين مكملات الزنك العالية في الأدوية.انتهى 25

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