تدوينات خلافية حول الحكومة الحالية

2020/10/13 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التحالف الضمني بين الظلاميين وبعض ادعياء الثقافة ضد هذه الحكومة مفهوم جداً بالنسبة لنا .



فالأول يريدنا ان نندفع الى المواجهة لينقض على العراق والثاني يريدنا ان ننتحر في مواجهة درامية ليكتب في بكائنا قصائد شعر!هناك 40 مليون عراقي المسؤولية تجاههم اكبر بكثير من نزق هنا ونزق هناك

— mushreq abbas (@mushrikabbas) October 13, 2020

تحاول أقلام السلطة التي لاشغل لها سوى الترويج للفشل وصناعة الوهم ، أن تبرر دعمها ووجودها قرب الكاظمي بشيطنة منتقديه وتعزيز ذلك بتوصيف أنفسهم أنهم أكثر وطنية وأكثر فهماً والأنكى من ذلك هو اعتبار ذواتهم قادةً لتشرين واحتجاجاتها ، متناسين أنهم ورئيسهم نتاج المنظومة الفاسدة ..

— ريناس علي (@renas_ali_1977) October 13, 2020

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