2020/10/13 | 14:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحددت وزارة النفط، سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى آسيا عند 30 سنتًا للبرميل فوق متوسط ​​أسعار عمان/دبي المعروضة.

وبذلك يكون العراق قد أبقى على الأسعار دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لوثيقة تسعير أطلعت عليها "رويترز" وتابعها "ألترا عراق".

وتحدد سعر خام البصرة الثقيل لآسيا لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عند 15 سنتًا للبرميل دون أسعار عمان/دبي المعروضة.

اقرأ/ي أيضًا:

مقترح لتأسيس شركة نفط في إقليم كردستان..



تفاهمات "إيجابية" مع بغداد

الصناعة تقرّر شراء زيت الطعام من مصانع الإمام الهادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية تحدد سعر البيع للشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقية تحدد سعر البيع للشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).