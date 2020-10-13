2020/10/13 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى مجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

658 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مصدر نيابي، الثلاثاء، وصول "الورقة البيضاء" الخاصة بالإصلاح الاقتصادي إلى مجلس النواب بغية الاطلاع عليها، في حين أخفق البرلمان باستئناف جلسته، اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان اليوم، أن "جلسة مجلس النواب، المزمع عقدها اليوم، ستستأنف، يوم غد الأربعاء، في الساعة 12 ظهرا، حيث تركت الجلسة مفتوحة منذ السبت الماضي، لحين إكمال التصويت على الدوائر الانتخابية".

وكان مصدر نيابي قد أفاد بان "ورقة البيضاء التي أعدتها وزارة المالية، الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وصلت إلى مجلس النواب، بغية الاطلاع عليها وتمريرها".

وتضمنت الورقة، رؤية بشأن إصلاح القطاع الخاص، وتفعيل الاستثمار، وتحسين بيئة الاستمثار في العراق، فضلاً عن إعادة هيكلة الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالإضافة إلى ملف الطاقة الكهربائية، الذي تضمن مسائل الجباية والترشيد والاستهلاك، وشبكات التوزيع وغيرها.

للإطلاع على كامل الورقة الإصلاحية اضغط الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1uDVtIcGtbGVhzomsMRq9cIh0InskEDLv/view

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تسلمه 'الورقة البيضاء'.. البرلمان يعلن استئناف جلسته غدا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تسلمه 'الورقة البيضاء'.. البرلمان يعلن استئناف جلسته غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).