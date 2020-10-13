الانبار تكشف عن وجود ترليون متر مكعب من الغاز والنفط في المناطق الغربية

2020/10/13 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز اليوم ، الثلاثاء، وجود نحو الف مليار متر مكعب من الغاز والنفط في المناطق الغربية .وقال الطرموز في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” المناطق الغربية وبحسب اخر المعلومات المتوفرة من قبل ذوي الاختصاص تشير الى انها تمتلك نحو الف مليار متر مكعب من الغاز والنفط ما دعا شركة الاستكشافات النفطية الى العمل في تنقيب واكتشاف هذه الحقول التي تساهم في رفع مخزون العراق الى مراتب متقدمة “.واضاف ان” شركة الاستكشافات النفطية ستبدأ عملها في غضون اسبوع واحد بعد توفير الحماية الامنية للشركة المعنية ، مبينا ان” جهود حكومية كبيرة تبذل من اجل نجاح مهمة الشركة في البحث والتنقيب على حقول النفط والغاز في خطوة هي الاولى من نوعها في الانبار”.مبينا ان” المعلومات الاولية تشير الى وجود عدد كبير من حقول النفط والغاز والمعادن الاخرى في المناطق الغربية وهنالك توجه كبير من قبل الشركات الاستثمارية المختصة في مجال الطاقة للحصول على فرص استثمارية لأجراء عمليات البحث والتنقيب “.



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