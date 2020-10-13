طالب من ذي قار :رغم مرضه حصل على معدل 97% ..قصة نجاح وتحدي

2020/10/13 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من احدى قرى مدنية الناصرية جنوب

العراق استطاع الطالب علي سعد نعيم من

تحقيق معدل امتحاني وصل الى سبع وتسعين

بالمئة رغم مرض الم به خلال الفصل

الثاني من العام الدراسي الماضي

وناشد الطالب المتفوق رئيس

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