وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يجتمعون في القاهرة

2020/10/13 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر في وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ان وزراء خارجية العراق ومصر والأردن عقدوا اليوم، اجتماعاً بشأن آلية التنسيق بين دولهم في قصر التحرير في العاصمة المصرية القاهرة.وقال المصدر: ان “هذا اللقاء يأتي بهدف بحث نتائج قمة القادة التي عقدت بعمان في 25 آب الماضي، وبحث مشاريع العمل المشتركة المستهدفة، وترجمة […]

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