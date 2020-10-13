2020/10/13 | 14:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "بلاك روك" بأكثر من تقديرات المحللين في الربع الثالث من العام الجاري، مع تدفق المستثمرين على صناديق السندات.

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