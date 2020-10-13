2020/10/13 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلن مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، بوصول الورقة الاصلاحية الحكومية إلى مجلس النواب العراقي.وقال المصدر،إن “الورقة الإصلاحية التي يطلق عليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي توصيف “الورقة البيضاء” وصلت إلى البرلمان للتصويت عليها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول ورقة الكاظمي البيضاء إلى مجلس النواب العراقي المركز الخبري الوطني.

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