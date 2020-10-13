الخلط الشائع في مسرح الشارع(ملخص لدراسة بحثيه) - حسام الدين مسعد

2020/10/13 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد «الخلط الشائع في مسرح الشارع » »»»»»»»»»»»»»»»«««««««كان الدافع الأول لي في دراستي البحثيه بعنوان« الخلط الشائع في مسرح الشارع»هو محاولة البحث عن إجابة للسؤال الجدلي مسرح شارع ام مسرح في الشارع؟او بتعبير أدق ماهي سمات مسرح الشارع التي تميزه عن باقي الأشكال الفرجويه التي تقدم في الشارع فإن كانت أغلب التعاريف المعجميه وما اتفق عليه الباحثون من ان مسرح الشارع هو اي عرض مسرحي خارج ......





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