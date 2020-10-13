الحرية للأسير ماهر الأخرس قبل فوات الأوان - علي أبو هلال

2020/10/13 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_أبو_هلال يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام منذ 80 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري، وكان الأخرس الذي يبلغ من العمر (49 عاما) قد اعتقل بتاريخ السابع والعشرين من تموز 2020 من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين.



وجرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونقل إلى سجن "عوفر" لاحقا، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال ......





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