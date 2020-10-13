اختلاف الأديان والتعصب - طلعت رضوان

2020/10/13 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلعت_رضوان اختلاف الأديان وااتعصب تميّزتْ كتابات أ.



نبيل عبدالفتاح بعدة خصائص منها : المعلوماتية ، بمعنى الاستشهاد بوقائع تؤيد وجهة نظره.



الثانية بيان بمصادرمعلوماته.



الثالثة إيمان عميق بأنّ مدخل استقرارالمجتمع هو(علمنة مؤسسات الدولة) التى يتساوى فيها المواطنون بغض النظرعن جنسهم أو لونهم أودياناتهم.



فعل ذلك منذ كتابه (المصحف والسيف : صراع الدين والدولة- الصادرعام 84) إلى آخركتبه.



كما أنه كان رئيس تحر ......





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