مدرب منتخب الشباب وملاكه المساعد يُتابع لاعبيه مع أندية الممتاز

2020/10/13 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد …

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي مرة القدم، ان مدرب منتخب الشباب قحطان جثير وملاكه المساعد يُتابع لاعبيه مع أندية الممتاز.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “مدرب منتخبنا الوطني للشباب، قحطان جثير، وملاكه التدريبي المساعد، متابعته لمباريات لاعبي المنتخب أثناء مشاركتهم مع أنديتهم تحضيراً للدوري العراقي الممتاز”.

واضافت ان “المتابعة الدورية للمدرب جثير، وملاكه المساعد، تأتي من أجل متابعة اللاعبين من خلال مشاركتهم مع الأندية والدقائق التي يلعبونها، بما يسهم بالإطلاع على مستوياتهم الفنية والبدنية أثناء تواجدهم مع المنتخب خلال فترة المعسكرات، وخوض المباريات الودية تحضيراً لبطولة آسيا تحت 19 عاما التي ستنطلق في بداية العام المقبل”.



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