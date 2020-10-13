فرحان: أندية ستفرح بتأجيل الدوري لكي لا تدفع مستحقات للاعبين

2020/10/13 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد أكد مدرب فريق نفط ميسان رزاق فرحان، ان بعض الاندية ستفرح بتأجيل انطلاقة الدوري لكي لا تدفع مستحقات للاعبين.وقال فرحان ان "غالبية الفرق باستثناء الشرطة لن تدخل بجاهزية كاملة للدوري الممتاز بسبب ابتعاد اللاعبين عن التدريبات وبدء أندية متأخرة في الاعداد وهذا الامر يعد عائقاً امام المدربين".وأضاف فرحان "اخترنا اربيل لإقامة معسكر تدريبي لفريق نفط ميسان بعد إلغاء معسكرات الخارج بسبب ظرف جائحة كورونا او قلة الأموال، ونعمل على اعداد الفريق لنسبة 70%".وبين ان "اغلب لاعبي الفريق وقعوا مع النادي قبل تعاقدي مع النادي وانسجامهم عال جدا وهذا عامل ايجابي مع بعض الاضافات وربما الوقت المتبقي لانطلاق الدوري الممتاز في 25 تشرين الاول الجاري غير كاف للاعداد المطلوب"، موضحاً ان "الفريق يعاني من الحالة البدنية الضعيفة وسنحاول تغيير الاسلوب".وتابع فرحان ان "الدوري العراقي يبدأ متأخراً ما يضيع الفرصة للتعاقد مع لاعبين محترفين بشكل مبكر"، موضحاً ان "التعاقد مع المحترفين يتم عبر موقع الكتروني وسماسرة او مقاطع فيديو ولا يمكن متابعة أدائهم في المباريات بشكل مباشر".ولفت الى ان "فريقي القوة الجوية والشرطة هما الافضل في تعاقداتهما وملعبي البصرة ونفط ميسان الافضل في العراق".واشار الى ان "تأجيل الدوري سيؤثر سلباً على الرياضة العراقية واللاعبين وارزاقهم ولكن من الممكن تقبله في حالة ان يكون لايام وربما بعض الأندية ستفرح بتأجيل الدوري كي لا تدفع مستحقات للاعبين".

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