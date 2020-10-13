شركة أميركية تطرح نسخا تجريبية من سيارات ذاتية القيادة بالكامل (فيديو)

2020/10/13 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

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سيارة ذاتية القيادة

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت شركة "تيسلا" العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية، عن عزمها طرح سيارتها الذاتية القيادة بالكامل، لعدد محدود من العملاء ابتداء من يوم 20 تشرين الأول الجاري.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الرئيس التنفيذي للشركة الأميركي إيلون ماسك، قوله إن السيارات الذاتية القيادة بالكامل تحتوي على مميزات متعلقة بالسير على الطرق السريعة وإشارات المرور الآلية وعلامات التوقف، التي تبطئ السيارة قبل التوقف تلقائيا.

وأضاف ان السيارات تحتوي على نسخة متطورة من برنامج (Autopilot) وسيتعين على السائقين المشاركين في التجربة وضع أيديهم على عجلات القيادة للتحكم في التكنولوجيا المستخدمة، وبذلك ستكون السيارات شبه ذاتية القيادة.

وكانت شركة "تيسلا" قد أكدت في وقت سابق، أنها تعتزم هذا العام إصدار مليون سيارة من طراز "الروبوتاكسي" وعلى الرغم من ذلك، فإن مصير كل المركبات الآلية ينتظر الموافقات الرسمية.

ر.إ

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