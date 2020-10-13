2020/10/13 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء” عن قيام كوادرها في مركز كمرك مطار بغداد الدولي بإتلاف ادوية بشرية متنوعة وباعادة اصدار حاوية حجم ( 40 ) قدم في مركز كمرك محطة بوابة البصرة تحتوي على ( اسماك مجمدة ) وفي مركز كمرك خور الزبير تم اعادة اصدار ارسالية انابيب بلاستك ( مستعملة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتلاف ادوية بشرية في كمرك مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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