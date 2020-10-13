"الشرطة هدمت كشكه وهو بداخله".. احتجاجات في تونس بعد مقتل شخص

2020/10/13 | 14:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مظاهرات حاشدة في مدينة سبيطلة التابعة لولاية القصرين، احتجاجا على مقتل شخص (52 سنة) بعد أن قامت قوات الشرطة البلدية بهدم "كشكه" التجاري وهو نائم بداخله.

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