في زمن الكورونا، الأطفال يوثّقون يومياتهم أثناء تفشي الوباء

2020/10/13 | 14:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقام مجموعة من المتطوعين والفنانين بإشراف الراهب وسام كرو وبدعم من منظمة Salt الهولندية معرضا فنّيا للأطفال في فترة فايروس كورونا.أقيم المعرض في دار مار بولس للخدمات الكنسية في مركز قضاء الحمدانية، حيث وثق رؤية الاطفال والشباب لهذه الجائحة التي قلبت كل الموازين ، واصبحت خطرا يهدد البشرية ، …

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