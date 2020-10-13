2020/10/13 | 14:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة ارسالية (أنابيب بلاستك) إلى الباخرة الراسية في الميناء إلى دولة الإمارات بواقع حمولة (578 بندل اوحزمة) غير مستوفية لشروط استيرادها ومطابقتها للمواصفات.

تمت عملية الإعادة وفق محضر أصولي من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها من شعبة الاستخبارات والأمن الوطني وشرطة الكمارك والمركز الكمركي ومديرية منفذ ميناء خور الزبير / هيأة المنافذ الحدودية.

وفي السياق ذاته وبأشراف قسم البحث والتحري هيأتنا تم إتلاف أدوية بشرية ومواد غش تجاري تم حجزها في صالات المطار مخالفة للضوابط والتعليمات.

تم الاتلاف وفق محضر أصولي من قبل لجنة مكونة من كمرك المطار وشرطة الكمارك وممثل وزارة الصحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميناء الخور يعيد إرسالية أنابيب بلاستك إلى الإمارات ومطار بغداد يتلف أدوية بشرية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميناء الخور يعيد إرسالية أنابيب بلاستك إلى الإمارات ومطار بغداد يتلف أدوية بشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).