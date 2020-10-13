وزير الخارجية المصري: عازمون على تنفيذ الاتفاقيات مع العراق والأردن

2020/10/13 | 14:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعرف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن عزم بلاده على تنفيذ الاتفاقيات مع العراق والأردن.

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