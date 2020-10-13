الصحة العالمية تعلق على إيقاف إنتاج لقاح كورونا الأمريكي

2020/10/13 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، على تعليق وإيقاف إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تعمل شركة "جونسون" الأمريكية على إنتاجه.





وقال متحدث باسم المنظمة في تصريح صحفي، إن "السلامة هي القضية الرئيسة في التجارب السريرية للقاحات، عندما يصاب أحد المشاركين في التجارب بمرض غير مبرر، من المحتمل أن يكون مرتبطًا باللقاح الذي هو أساسا قيد الدراسة".

وأضاف: "يسعدنا أن نرى مطوري اللقاحات ملتزمين بالتعليمات العلمية للتجارب، ويلتزمون بالإرشادات القياسية والمبادئ التوجيهية لتطوير اللقاح".

وفي وقت سابق، قالت شركة للصناعات الدوائية الأمريكية، إنها "علقت تجاربها السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لكورونا المستجد بعد ظهور أعراض مرض غير مبرر على أحد المشاركين في التجارب".

وأشارت المجموعة إلى أن "قرار وقف التجارب هو قرار مؤقت، ويشمل كل عمليات التلقيح الإضافية في كل التجارب السريرية، بحسب موقع "usatoday" الأمريكي.

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