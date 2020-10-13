الساعدي في كلمة أمام مقاتليه: جميعكم عبد الوهاب والجهاز يتعرض لهجمة إعلامية (فيديو)

2020/10/13 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن، عبد الوهاب الساعدي، مقاتلي الجهاز بأنهم كلهم عبد الوهاب وينفذون أوامر القائد العام للقوات المسلحة حصرا، مبينا أن الجهاز يتعرّض إلى هجمة إعلامية.

وقال الساعدي في شريط مسجل أطلعت عليه (بغداد اليوم)، "نحن جهاز أمني استخباري وينفذ عمليات، بحسب القانون، نرتبط ارتباط مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة ونستلم أوامرنا منه حصرا وننفذ الواجبات والأوامر على نحو صحيح".

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