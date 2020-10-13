بالوثيقة.. إعادة الدوام في دوائر البصرة بنسبة 100 بالمئة

2020/10/13 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوجهت محافظة البصرة، بتاريخ اليوم (13/تشرين الأول/2020)، بعودة الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية ونسبة 100 بالمئة.وبحسب كتاب صادر عن مدير مكتب المحافظة، فانه "استناداً الى توجيهات المحافظ، تقرر ان يكون الدوام في كافة المؤسسات الحكومية بنسبة 100 بالمئة".

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