2020/10/13 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة ارسالية أنابيب بلاستك إلى الإمارات وإتلاف أدوية بشرية في مطار بغداد الدولي وكالة تقدم الاخبارية.

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