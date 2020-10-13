أدوية “مغشوشة” كادت تصل لأجساد المواطنين ولكن!.. المنافذ تكشف التفاصيل

2020/10/13 | 14:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن اعادة ارسالية أنابيب بلاستك إلى دولة الإمارات وإتلاف أدوية بشرية في مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة اعاد ارسالية (أنابيب بلاستك) إلى الباخرة الراسية في الميناء إلى دولة الإمارات بواقع حمولة (578 بندل اوحزمة) غير مستوفية لشروط استيرادها ومطابقتها للمواصفات.

واشارت إلى أنه “تمت عملية الإعادة وفق محضر أصولي من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها من شعبة الاستخبارات والأمن الوطني وشرطة الكمارك والمركز الكمركي ومديرية منفذ ميناء خور الزبير / هيأة المنافذ الحدودية.”

واضافت: “في السياق ذاته وبأشراف قسم البحث والتحري هيأتنا تم إتلاف أدوية بشرية ومواد غش تجاري تم حجزها في صالات المطار مخالفة للضوابط والتعليمات”، مبينة انه “تم الاتلاف وفق محضر أصولي من قبل لجنة مكونة من كمرك المطار وشرطة الكمارك وممثل وزارة الصحة.”

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