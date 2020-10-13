مجلس النواب يستأنف جلسته المفتوحة الاربعاء

2020/10/13 | 14:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية رقم 11 من الفصل التشريعي الحالي، يوم غد الأربعاء، بعد أن كان مقرراً استئنافها اليوم.

وقالت النائب ديلان غفور عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان رئاسة المجلس قررت استئناف الجلسة رقم 11 في تمام الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الاربعاء، بغية التوصل الى اتفاق نهائي حول الدوائر الانتخابية.

واضاف: ان الكتل السياسية متفقة حول نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.، لافتة الى ان الخلاف بين الكتل السياسية هو حول مسألة توزيع تلك الدوائر في المحافظات.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته، السبت المنصرم على تطبيق نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.

وقالت الماس فاضل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب في تصريح سشابق لـ PUKmedia: ان المجلس صوت على نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات، مضيفة ان عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة تتوزع بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت، أمس الاثنين، إبقاء الجلسة مفتوحة واستئنافها اليوم الثلاثاء، في ظل مفاوضات تجريها الكتل السياسية للتوصل إلى حلول بشأن الدوائر الانتخابية.

PUKmedia هاميار علي‌

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