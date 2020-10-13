قرار حول مصير راتب هذا الشهر في الاقليم

2020/10/13 | 14:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان، ان الحكومة الاتحادية ابلغت حكومة اقليم كوردستان بضرورة توزيع رواتب موظفيها بنفس التوقيت مع توزيع رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية حكومة اقليم كوردستان مع اللجنة المالية في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء.

من جانبه قال زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع وحضره PUKmedia، ان وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان ابلغنا انه وبطلب من الحكومة الاتحادية ولغرض توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان وبغداد في التوقيت نفسه، فان الوزارة ستوزع هذا الشهر رواتب الموظفين لشهر ايلول وليس الشهر نيسان المنصرم من العام الحالي 2020.

وأضاف جبار: ان ان الرواتب الثلاث التي لم توزع خلال العام المنصرم 2019، ستكون ضمن الالتزامات المالية لحكومة اقليم كورستان ولن تدخل ضمن الادخار الاجباري، مبينا ان رواتب الشهرين التي لم توزع خلال العام الحالي 2020 ستكون ضمن التزامات الحكومة الاتحادية ومن المقرر ان ترسلها الى نهاية السنة وستقوم بعدها حكومة الاقليم بتوزيعها.

واشار الى ان نسب الاستقطاع بنسة 21% للشهرين المنصرمين ونسبة 18% لهذا الشهر ستدخل صمن التزامات حكومة اقليم كوردستان، مشيرا الى ان على الحكومة وضمن اطار قانون الاصلاح ان تقوم باعادة توزيعها على الموظفين.

PUKmedia خاص‌

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