تحذير للشباب.. الموجة الثانية من كورونا “لا ترحم”

2020/10/13 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل عدو البشرية انتشاره حاصدا أرواح

أكثر من مليون إنسان حول العالم ، في

أكبر تحدي للغلماء لمحاولة فك لغز فيروس

كورونا.

يبدو أن الوجه المرعب للموجة الثانية

لجائحة كورونا، بدا جليا في وحدة

العناية الم

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