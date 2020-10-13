يخفف الألم والتورم .. فوائد مدهشة للفلفل الأخضر

2020/10/13 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي الفلفل الحلو على العديد من

مُضادات الأكسدة، ويحتوي الفلفل الحلو

على نسبةٍ لا بأس بها من الحديد، كما

يُعدُّ من المصادر الغنيةِ جداً

بفيتامين ج؛ ويستخدم الفلفل الأخضر في

العديد من المأكولات، ويتكو

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