2020/10/13 | 14:59 - المصدر: فرانس 24

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تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" الفقرات التالية: إعلامية عراقية تدخل قمرة القياة في الطائرة وهذا ما حصل.



طريقة غريبة لاستقبال الطلبات بمخازن التربية في الكويت.



طفل يمني حديث رواد مواقع التواصل...



فما قصته؟.



مصرية تغلبت على حزنها ورسمت بأدوية والدتها. "آمال" لاجئة سورية عملاقة في رحلة إلى المملكة المتحدة.

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