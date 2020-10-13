تفاصيل مهولة تكشفها

2020/10/13 | 15:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتكشفت تفاصيل الورقة البيضاء المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تأسيس إصلاح مالي للأعوام الثلاثة المقبلة، لمعالجة العجز الكبير وتراجع الإيرادات مقابل ارتفاع الالتزامات الحكومية المالية تجاه الرواتب.

عدد السكان في العراق سيرتفع بنسبة 25% بحلول عام 2030 ليصل إلى 50.2 مليون نسمة

وأظهرت الورقة التي اطلع عليها "ألترا عراق"، معلومات صادمة حول ما يشهده الوضع المالي في العراق وما سيشهده خلال السنوات المقبلة، من بينها ما يتعلق بارتفاع عدد الموظفين والأموال المطلوبة لمستحقاتهم، فضلًا عن الأيدي العاملة المتوقع دخولها إلى السوق خلال السنوات القليلة القادمة.

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وبحسب الورقة، فإن "نفقات رواتب الموظفين ارتفعت في الفترة بين 2004- 2020، بنسبة 400%، فيما ارتفع عدد الموظفين الإجمالي بنحو 3 أضعاف، فيما ذكرت ارتفاع متوسط مدفوعات رواتب القطاع العام بـ134% في الفترة بين 2006-2018 لتكون هذه الزيادة أكبر بكثير من الزيادات في إنتاجية العمل بـ12%، أو كلفة المعيشة 28%".

وأشارت الورقة إلى توقعات بأن "يعاني صندوق التقاعد عجزًا كبيرًا خلال 2025، فضلًا عن كون معظم الشركات العامة خاسرة وتعتمد بتمويلها على الدولة".

لفتت الورقة إلى أن "إيرادات العراق الضريبية غير النفطية تشكل 1.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي متراجعة جدًا مقارنة بباقي البلدان، حيث تشكل في الجزائر على سبيل المثال أكثر من 30%، فيما بلغت صادرات العراق السلعية غير النفطية نحو 7% فقط من مجمل الصادرات بين عامي 2016-2018".

وبحسب توقعات الورقة، فإن "عدد السكان في العراق سيرتفع بنسبة 25% بحلول عام 2030 ليصل إلى 50.2 مليون نسمة بينما تشكل الفئات العمرية الأقل من 30 عامًا 62% من مجموع السكان"، فيما بينت أنه "تراكميًا سيدخل نحو 5 ملايين شخص جديد لسوق العمل بين 2020-2030، وسط عجز القطاع العام فضلًا عن القطاع الخاص الذي يوفر 60% من الوظائف، من استيعاب الباحثين عن عمل خصوصًا مع وضعها الحالي".

وتضمنت الورقة البيضاء تأكيدات بأن "عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020 و2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين"، مبينةً أن "مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تمثل حوالي 122% من عائدات النفط المتوقعة عام 2020، فيما كانت أسوأ أزمة شهدها العراق في عام 2016 ولم تتجاوز الـ88%".

سيدخل نحو 5 ملايين شخص جديد لسوق العمل بين 2020-2030، وسط عجز القطاع العام فضلًا عن القطاع الخاص

وتضمنت الورقة مجموعة من الحلول لتقليص عجز الموازنة إلى نسبة مستدامة بمقدار3% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تخفيض نسبة فاتورة الرواتب والأجور من 25% إلى 12.5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، فضلًا عن إصلاح صندوق التقاعد وإيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي وخفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% سنويًا، بالاضافة إلى تعزيز الإيرادات.

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