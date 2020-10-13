بعد طول انتظار.. فئة عراقية على موعد مع “5 رواتب” دفعة واحدة

2020/10/13 | 15:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تعهد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الثلاثاء بصرف خمسة رواتب مدخرة واخرى تأخر توزيعها على الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

وقال الوزير في بيان مقتضب عقب اجتماع عقده مع اللجنة المالية في برلمان الاقليم، إن “الرواتب الثلاثة للكابينة الثامنة (الحكومة السابقة) والتي لم تدفع ستبقى كالتزام مالي في ذمة حكومة الاقليم ورواتب الشهرين المتبقيين ننتظر اتفاقا بين بغداد واربيل ”.

من جهته قال رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم زياد جبار في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع ان “شيخ جانب زار اللجنة اليوم وعقدنا اجتماعا معه استغرق اربع ساعات لايضاح الموقف حول راتب شهر ايلول وتم توجيه عدة اسئلة اليه وقد اجاب عنها”.

واضاف ان “حكومة الاقليم ملتزمة بدفع المستحقات المالية لثلاثة رواتب مدخرة في عامي 2016 و2017 وذلك ضمن قانون الاصلاح”.

وتابع ان رواتب شهرين في عام 2020 والتي تأخر دفعها لغاية الآن اخذنا تعهدا من حكومة الاقليم وعلى لسان وزير المالية بصرفها بعد التوصل الى اتفاق مالي مع الحكومة الاتحادية نهاية العام الحالي.

وكانت اللجنة المالية برلمان الاقليم قد استضافت وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لمناقشة قضية توزيع رواتب شهر ايلول الماضي ومصير الرواتب الاخرى.

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