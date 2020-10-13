ماذا يحدث لجسدك عندما تستمع للموسيقى المحببة إليك

2020/10/13 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

في اللحظة التي تضغط فيها على زر تشغيل الأغنية أو الموسيقى التي تحبها، تحدث العديد من الأشياء داخل عقلك.

وبحسب موقع “ياهو هيلث”، يعد سماع الموسيقى من أفضل الأشياء التي يمكن أن تقوم بها من أجل دماغك.

وأفادت العديد من الدراسات أن سماع الموسيقى قد يؤثر على مستويات الذكاء، على سبيل المثال في عام 1991 أكدت دراسة أن سماع موسيقى موتسارت تزيد من معدلات ذكاء الأطفال.

الذاكرة

بسبب إفراز هرمون الدوبامين تبدأ في استعادة الذكريات الجميلة في حياتك.

الحالة المزاجية

هرمون الدوبامين مسؤول عن الشعور بالسعادة، ولذلك تجد نفسك في حالة مزاجية جيدة للغاية.

العمل

سماع الموسيقى المفضلة يحفز المخ على العمل بقوة وكفاءة، ما يجعل القيام بالمهام المختلفة سهلا.

ضغط الدم

يرتفع أو ينخفض اعتمادا على نوع الموسيقى الذي تستمتع إليه، ومدى سرعته وصخبه.

القدرة البدنية

تساعد الموسيقى على التدرب لفترات أطول وبشكل أقوى، كونها تدفع الحدود البدنية لجسدك.

الجلد

تختبر أحاسيس جسدية بفعل الموسيقى، وهي التي تنعكس آثارها على الجلد سواء بالقشعريرة أو الدغدغة البسيطة.



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