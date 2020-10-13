اهم ما دار في اجتماع وزراء خارجية العراق والاردن ومصر

2020/10/13 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، الثلاثاء، ان الحكومة العراقية تعتمد مبدأ الحوار لحل المشاكل مع دول الجوار، مبينا ان القاهرة ستحتضن اجتماعا لوزراء العراق والاردن ومصر لتفعيل مذكرات التفاهم.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري والأردني، عقب الاجتماع الثلاثي بينهم، اليوم (13 تشرين الاول 2020) إن "موقف الحكومة العراقية هو اعتماد الحوار لحل المشاكل مع دول الجوار"، مشيرا إلى أنه "تحدث مع نظيريه المصري والأردني في الاجتماع الثلاثي بمجالات مختلفة"، فيما اضاف أن "القاهرة ستحتضن اجتماعا لوزراء الدول الثلاث لتفعيل مذكرات التفاهم".

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "الدول الثلاث تعمل على بلورة فاعلية التعاون في ما بينهم"، مبينا أن "المجتمعين يسعون لتفعيل الأطر القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول الثلاث ،وتدعيم التعاون بين شعوب الدول الثلاث".

وأضاف شكري أن "التعاون الثلاثي لا يستهدف أي طرف وأن الأمن المائي العربي له أولوية في الحوار".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الصراع الإقليمي يمثل خطرا على المنطقة"، مشيرا إلى أن " تحقيق الأمن العربي يحتاج إلى تعاون أكبر".

وشدد على "أهمية حماية العراق من تداعيات الصراع الإقليمي وأن أمن العراق واستقراره ركيزتان لاستقرار المنطقة، ويجب دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة البناء والحفاظ على سيادة البلد"، لافتا إلى أن "الأردن وقع مع العراق اتفاقية الربط الكهربائي".

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