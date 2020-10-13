2020/10/13 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب العالم من إتمام عام كامل على ظهور كورونا، ولكن العلماء حتى الآن لم يحسموا أي من الأسئلة الهامة التي تدور حول هذا الفيروس القاتل، فعلى عكس ما كان يعرفه الأطباء بأن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة، إلا أن دراسة يابانية تقول إن عامل العمر ليس له علاقة بالتقاط العدوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليس كما نعرف سابقا.. دراسة جديدة حول فيروس كورونا والأعمار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليس كما نعرف سابقا.. دراسة جديدة حول فيروس كورونا والأعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).